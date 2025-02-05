「龍生堂薬局大久保店」に張られている、医薬品の過剰摂取の危険性を訴えるポスター＝1月、東京都新宿区市販薬の過剰摂取（オーバードーズ、OD）関連で2024年に東京都内で補導された少年少女は、暫定値で延べ40人に上り、21人だった23年の約2倍となったことが5日、警視庁への取材で分かった。9割が女性で36人。中学生8人、高校生19人で合わせて全体の7割近くを占めた。危険性が十分に伝わっていないとして、同庁は都薬剤師会など