新潟県内は６日昼前にかけて大雪による交通の乱れに、あさってにかけて高波に、また佐渡では今夜初め頃から6日朝にかけて暴風雪に警戒が必要です。北陸地方の上空にはこの冬一番の強い寒気が流れ込むため大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため県内は６日かけて平地も含めて警報級の大雪となるところがある見込みです。午前6時現在の積雪は、津南町28ｃｍ、魚沼市(守門)277ｃｍ、上越市(安塚)198ｃｍなどとなっ