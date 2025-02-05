【鬼武者2 リマスター版】 2025年 発売予定 価格：未定 カプコンは、プレイステーション4/Xbox One/Nintendo Switch/PC（Steam）用剣戟アクションゲーム「鬼武者2 リマスター版」を2025年に発売する。 今回の発表に際して公開されたPVでは、ゴーガンダンテスをリマスターされた画質で確認できる。 【カプコンス