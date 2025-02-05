今後の雪の降り方は？詳しい見通しについて、増永気象予報士の解説です。 午前6時半現在の鹿児島市。加治屋まちの杜公園には雪が積もっています。また、県本土では現在、0度前後の低い気温が続いています。鹿児島県内に出ている警報注意報 薩摩地方のほぼ全域に大雪警報、そして大隅地方には大雪注意報が発表中です。 ほかには薩摩大隅地方の全域に風雪注意報と着雪注意報が発表されています。 現在出ている大雪情報 薩摩地方