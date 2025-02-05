この冬一番の寒気が流れ込んでいる影響で山沿いを中心に県本土は雪となっています。雪や強風のため、交通にも影響が出ています。 【道路】 午前10時現在、雪の影響で通行止めとなっているのは ▼国道3号の薩摩川内市都町～いちき串木野市三井 ▼南九州西回り自動車道の薩摩川内水引IC～市来IC、出水IC～阿久根IC ▼九州自動車道の栗野IC～溝辺鹿児島空港IC、八代JCT～えびのIC ▼国道447号 伊