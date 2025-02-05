"スキマバイト"が 人事トレンドワードに 「スポットワーク市場の拡大は一気に広がっている。裏返すと、通常のアルバイト人材が圧倒的に足りておらず、人材が確保しきれていない。2時間だけでいいから働いてくれとか、必要人材を確保したいという企業の切迫した事情がそこにあるのだと思う」 こう語るのは、パーソルホールディングス社長CEO（最高経営責任者）の和田孝雄氏。 近年、時間の空