【韓国】 消費者物価指数（CPI）（1月）08:00 予想0.5%前回0.4%（前月比) 予想2.0%前回1.9%（前年比) 【中国】 財新PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45 予想51.8前回51.4（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）) 予想52.5前回52.2（財新サービス業PMI) 【シンガポール】 小売売上高（12月）14:00 予想N/A前回-2.8%（前月比) 予想N/A前回-0.7%（前年比)