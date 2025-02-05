8:30日本実質賃金（12月） 9:30ジェファーソンFRB副議長、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり） 18:00ECBユーロ圏妥結賃金（第4四半期） 21:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演 23:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり） レーンECBチーフエコノミス