お笑い芸人の隣人が野球ネタを披露。千鳥のノブが「キングオブコント決勝行けてた」と大絶賛する場面があった。【映像】千鳥が大絶賛した若手芸人の新ネタ『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。この日のゲストには柏木由紀が登場した。世の中は、大谷翔平選手や佐々木朗希選手な