【ブンデスリーガ】バイエルン 4−3 キール（日本時間2月1日／アリアンツ・アレーナ）【映像】右足で浮き球をフワリ→左足で“爆速ショット”ドイツ代表MFが衝撃の一発を放った。浮いたボールに対して右足でボールをふわりと浮かせてDFをかわすと、鋭く左足を振り抜く。曲芸のような1発でゴールネットを揺らすと、本拠地アリアンツ・アレーナは大歓声に包まれた。バイエルンは日本時間2月2日、ブンデスリーガ第20節でキールを本拠