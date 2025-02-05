ホンダと日産自動車の経営統合に向けた協議をめぐって、ホンダが日産に対し、子会社化する案を打診していることがわかりました。【映像】ホンダ三部社長のコメントホンダと日産は、持ち株会社を設立して傘下に両社を置く経営統合に向けた協議を2024年2月から始めています。関係者によりますと、ホンダは日産の株式を取得して子会社化する案を日産に打診しているということです。経営の主導権を握ることで日産の再建を早期に