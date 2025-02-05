自らを豪華なアガリで祝福した。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」2月4日の第1試合では、1日に日本プロ麻雀連盟のトップタイトル「鳳凰位」を獲得した渋谷ABEMASの白鳥翔（連盟）が凱旋登板。倍満を含めた4回のアガリで勝利を獲得した。【映像】騒然！白鳥、七対子で裏ドラを4枚も乗せる快挙のシーン序盤は劣勢だった。当試合は起家から白鳥、BEAST X・鈴木大介（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦