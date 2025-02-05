[2.4 練習試合 U-20日本 3-1 長野 高円宮記念JFA夢フィールド]AFC U20アジア杯の開幕を10日後に控える中、最後の公開試合として行われたJ3長野との45分×3本のトレーニングマッチ。3本目でゴールマウスを守ったGK中村圭佑(東京V)は無失点に加え、トレーニングパートナーらが入り混じる急造布陣を的確な声でまとめる働きが目立っていた。代表常連組の大半は1〜2本目に出場していたため、3本目のフィールドプレーヤーはこの世代2