＜02月04日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (4020) ビートレンド 東証グロース [ 788.0 | 160,200 | 500 ] 02 (6550) ユニポス 東証グロース [ 152.0 | 18,377,600 | 76,300 ] 03 (3830) ギガプライズ 名証ネクスト [ 2,492.0 | 1,794,70