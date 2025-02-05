＜02月04日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3521) エコナック 東証スタンダード [ 132.0 | +1.53% ] (3902) ＭＤＶ 東証プライム [ 512.0 | +1.99% ] (5029) サークレイス 東証グロース [ 1,000.0 | +2.45% ] (5918) 滝上工 東証スタンダード [ 8,700.