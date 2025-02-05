＜02月04日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (4936) アクシージア 東証プライム [ 421.0 | -0.47% ] (4980) デクセリ 東証プライム [ 1,961.0 | +0.46% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現