＜02月04日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,798.37（+278.28） 高値：39,192.51 安値：38,590.96 ■東証プライム 値上がり銘柄数：858 値下がり銘柄数：718 横ばい銘柄数：61 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,738.02（+17.63） 出所：MINKABU PRESS