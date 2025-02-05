＜02月04日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1444) ニッソウ 東証グロース [ 2,625.0 | -0.07% ] (2607) 不二製油Ｇ 東証プライム [ 3,212.0 | -1.65% ] (2698) キャンドゥ 東証スタンダード [ 3,290.0 | -0.90% ] (3107) ダイワボウ 東証プライム [ 2,972.0