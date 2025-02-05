＜02月04日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1398) ＳＭＤリート 東証ETF [ 1,747.5 | +0.02% ] (1401) エムビーエス 東証グロース [ 735.0 | -0.54% ] (1488) ｉＦＲＥＩＴ 東証ETF [ 1,753.0 | -0.22% ] (1595) 農中Ｊリート 東証ETF