＜02月04日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 43,860.0 | +0.94% ] (1480) 野村企業価値 東証ETF [ 28,970.0 | +5.34% ] (1497) ｉＳＨＹ債Ｈ 東証ETF [ 1,832.0 | +0.16% ] (1518) 三井松島ＨＤ 東証プライム [ 4,215.0 | -1.86% ] (16