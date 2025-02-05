＜02月04日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1435) ロボホーム 東証スタンダード [ 138.0 | +9.52% ] (1684) ＷＴ商品総合 東証ETF [ 1,806.5 | +0.41% ] (1719) 安藤ハザマ 東証プライム [ 1,152.0 | -0.60% ] (1827) ナカノフドー 東証スタンダー