＜02月04日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (4167) ココペリ 東証グロース [ 350.0 | +2.04% ] (5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 403.0 | +2.02% ] (5575) グロービー 東証グロース [ 1,011.0 | +2.95% ] (6135) 牧野フ 東証プライム