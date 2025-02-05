「BCNランキング」2025年1月20日〜26日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）2位moto g64 5G（Motorola Mobility）3位Pixel 8a(au)（Google）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位arrows We2 FCG02（FCNT）6位Reno11 A（OPPO）7位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）7