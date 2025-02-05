今日2月5日（水）よる7時54分 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆「山里亮太の人生はクイズだ！の旅」山里亮太（南海キャンディーズ）が街行く人に突然クイズを出題。クイズ形式でその人の人生を根掘り葉掘り質問する。東京・上野動物園で会った女の子に将来の夢を尋ねると「女優さん」と回答。「どんな女優さんになりたいですか？」という山里の質問に対して、叔母が入れ知恵した名回答