5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円高の3万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40897.43円ボリンジャーバンド3σ 40367.75円ボリンジャーバンド2σ 39838.08円ボリンジャーバンド1σ 39495.00円一目均衡表・転換線 39340.00円一目均衡表・基準線 39308.40円25日移動平均 39110.00円5日夜間取引終値 39106.00