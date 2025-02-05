5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.0ポイント高の2756ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2846.06ポイントボリンジャーバンド3σ 2812.32ポイントボリンジャーバンド2σ 2778.59ポイントボリンジャーバンド1σ 2758.30ポイント5日移動平均 2756.00ポイント5日夜間取引終値 2751.25ポイント一目均衡表・転換線 2744.