5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の640ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 664.94ポイントボリンジャーバンド3σ 656.49ポイントボリンジャーバンド2σ 648.05ポイントボリンジャーバンド1σ 647.80ポイント4日東証グロース市場250指数現物終値 646.80ポイント5日移動平均 641.