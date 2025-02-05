毎日地震、いつも地震、そして将来の巨大地震を常に不安に思う日々。それが5年半も続いたらどうしますか？昭和40年代そんなことが実際にあったのです。（アーカイブマネジメント部 疋田 智）【画像で見る】「気象庁」が棒を持ってナマズ一家を追い払う…地震疲れで神頼み体感地震が6万3000件1965（昭和40）年の夏、長野県の城下町･松代町（現長野市）では「このところ地震が多いな」と住民が不安に思う日々が続いていました。連日