（4日、プロ野球春季キャンプ）【写真】1、2軍の違い、二塁手と捕手は似ている？仁志敏久コーチの育成論西武の野手陣は9枠ともレギュラーが決まっていない。中でも、二塁手争いは団子状態。主力として二塁を守っていた外崎修汰が、守備の負担を減らして打撃に集中するため、三塁にコンバートされたからだ。後釜作りに、巨人などで活躍した名二塁手が挑んでいる。新入団の仁志敏久・野手チーフ兼打撃コーチだ。この日の「ラ