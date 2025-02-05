Jeff MasonDaphne Psaledakis[ワシントン ４日 ロイター] - トランプ米大統領は４日、米国の対外援助を担う国際開発局（ＵＳＡＩＤ）の閉鎖を検討していると語った。記者団からまるでＵＳＡＩＤを閉鎖する意向のようだがと聞かれたトランプ氏は、含み笑いをしながら「そう考えている」と答えた。ＵＳＡＩＤは混乱に包まれている。トランプ氏が就任早々、米国による大半の対外援助の実行凍結を命令し、同氏肝いりで「政府効率