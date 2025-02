【「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」Xbox One版】 2月5日 配信予定 「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」 カプコンは、Xbox One用「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」を本日2月5日に配信する。 本作は「ストリートファイター」シリーズとアメコミ「マーベル」のキャラク