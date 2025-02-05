『エミリー、パリへ行く』で人気の女優リリー・コリンズ（35）がママになった。リリーと夫で映画監督のチャーリー・マクダウェルが、女の子の赤ちゃんを代理出産で授かったことをインスタグラムで発表した。 【写真】代理出産で誕生したベビちゃん丁寧な刺繍のブランケットにあふれる愛情 リリーは赤ちゃんの写真とともに綴った。 「私たちの世界の中心にようこそ、トーヴ・ジ