日本の石破茂首相がドナルド・トランプ米大統領と首脳会談のために６〜８日の日程で米国を訪問すると日本政府が４日、公式発表した。林芳正官房長官はこの日の定例記者会見で「石破首相が米国を訪問し、ワシントンＤＣでトランプ大統領との間で初となる対面での日米首脳会談を実施する予定」として「今回の訪問を通じて米新政権との間で強固な信頼・協力関係を構築し、日米同盟を更なる高みに引き上げていきたいと思っている」と明