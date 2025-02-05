昨年末ロシアに派兵された北朝鮮兵力の大部分が戦線から退き、派兵兵力の５０％が死亡あるいは負傷したと推定されるという米国安全保障専門家の分析が登場した。米国戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）国防安保部門のセス・ジョーンズ所長は４日（現地時間）、ＣＳＩＳのユーチューブ（ＹｏｕＴｕｂｅ）チャンネル「不能国家」（Ｔｈｅｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｓｔａｔｅ）に出演して「正確に知ることは難しいが、北朝鮮軍の死傷者数