「トランプにとって関税は『取り引きのスキル』だ」。ドナルド・トランプ米大統領がメキシコ・カナダに対する関税の発動を翌日に控えた３日（現地時間）、これを１カ月見送ることを電撃発表し、米マスコミとウォール街から出てくる反応だ。当初、トランプ大統領は両国にそれぞれ２５％の追加関税を４日午前０時から課すことにした。しかし、適用時点を翌日に控え、反転が起きた。トランプ氏と当事国首脳間の電話会談で終盤の妥協案