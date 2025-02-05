酒田市安田地区にある住宅の倉庫兼車庫に3日入り込んだクマが5日朝、倉庫から逃走しているのが分かりました。クマは4日夜に東側に逃走したとみられ、酒田市や警察が注意を呼びかけています。現場周辺の小学校では４日に引き続き保護者が児童を引率して登校しています。酒田市や警察がクマを目撃した場合は連絡するように求めています。