福田正博フットボール原論■２月14日に開幕する今季のJ1リーグを福田正博氏が展望。ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの昨季上位陣は充実。新監督を迎えた８チームにも注目だ。【優勝争いは神戸中心か 広島はいい補強】ガンバ大阪とセレッソ大阪が対戦する２月14日（金）の"大阪ダービー"で、今季のＪリーグは幕を開ける。各クラブともオフシーズンに戦力補強などをしてきたなか、中心となるのは２連覇中の