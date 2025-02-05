沖縄の青空に、白球が美しい放物線を描いた。広島３年目の内田湘大（しょうだい）が、自主トレ期間の１月、バックスクリーン右へ豪快な一発を放った。中堅122メートルのフェンスを越えるその打球は、たしかな成長を感じさせるものだった。１月５日から始まったカブス・鈴木誠也らとの自主トレを経て、内田はさらなる進化を遂げた。そして同23日、広島に帰ってきた直後に、自身初となる一軍キャンプスタートが球団から発表され