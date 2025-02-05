2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日は昭和プロ野球の人気連載「江川卓伝」のこちらです！（初公開日 2024年８月30日）連載怪物・江川卓伝〜角盈男が語った孤高のエースの素顔（後編）>>過去の連載記事一覧「江川（卓）さんをリリーフすることを目標にしていたし、それによって自分のレベルが上がってくるんです」角盈男の思いは、真っすぐで潔かった。巨人の抑えとして活躍した角盈男photo