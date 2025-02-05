気象台は、午前7時23分に、波浪警報を柏崎市、糸魚川市、上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・柏崎市、糸魚川市、上越市に発表上越では、大雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報7日にかけて警戒■三条市□なだれ注意報7日にかけて警戒■柏崎市□波浪警報【発表】6日朝にかけて警戒予想最大波高6m□なだれ注意報7