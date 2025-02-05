吉祥航空は、神戸〜上海/浦東・南京線のチャーター便を、4月18日から運航する計画を明らかにした。機材はエアバスA321型機かエアバスA320型機を使用する。いずれも1日1往復を運航する。南京線は4月18日と22日は運航しない。神戸空港では国際チャーター便の受け入れに向け、駐機場の拡張や新ターミナルの整備などの準備を進めている。新ターミナルでは国内線1日40便にも対応し、国内線と国際線のゲートをそれぞれ2か所設ける。