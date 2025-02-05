フラハティも取り逃したメッツは、投手補強を果たせるだろうか(C)Getty ImagesドジャースからFAとなっていた、ジャック・フラハティが古巣のタイガースと2年3500万ドル（約54億2000万円）で合意したと米国内で報じられた。昨季のワールドシリーズ終了後より動向が注目されていた右腕の古巣復帰決定的というニュースは、米国移籍市場での大きな動きとして捉えられているようだ。スポーツメディア『Sports Illustrated』でも、2