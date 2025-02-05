今季からJリーグの舞台に臨むルーキーたちは、いずれ自分も日本代表で活躍したいと前途洋々たる未来を思い描いているかもしれない。しかし、そんな甘い世界ではないという現実もある。 プロサッカーという競争世界で生き残るには何が必要か。Jリーグチェアマンだった頃の村井満氏は次の見解を示していた。「サッカーはミスが付き物のスポーツで、いくら自分がフェアプレーに徹しても相手にファウルされて怪我をしてしまうケ