セルティックの日本代表FW古橋亨梧が、今冬にフランスのレンヌへ移籍した。スコットランド王者は当然、在籍３年半で85ゴールを挙げた大エースの穴を埋めるべく、ストライカーの補強に動いたが、獲得には至らなかった。ブレンダン・ロジャーズ監督も落胆を隠しきれない。英紙『Daily Mail』によれば、「サポーターのフラストレーションを理解できるか？」と質問を受けると、こう回答している。「あぁ、100パーセント理解でき