ウエルシア薬局は、「WAON POINTが総額1億ポイント当たる!!」キャンペーンを開始した。期間は3月2日まで。 買い物で抽選最大1万ポイント 期間中にウエルシアグループで、WAON POINTが貯まるカードを提示のうえ1000円以上の買い物をすると、抽選で最大1万ポイントが当たる。 特典は、1等（5000人）が1万ポイント、2等（1万人）が1000ポイント、3等（5万人）が100ポイント、4等（300万人）が10ポ