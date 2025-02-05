昨夏、シュトゥットガルトからバイエルン・ミュンヘンに2350万ユーロ（38億円）で移籍した日本代表DF伊藤洋輝。25歳のディフェンダーは、昨年7月に中足骨を骨折するアクシデントに見舞われると、11月に再手術を余儀なくされ、今季はまだ1分もプレーしていない。そうしたなか、バイエルンは、4日に伊藤がチームトレーニングに参加する「朗報」があったと伝えた。伊藤はついに全体練習に合流できる段階まできたようだが、『Sky』は、