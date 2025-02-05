きょう(水曜日)は引き続き強烈な寒波の影響で極寒列島になります。日本海側では、とんでもない大雪になる地域が増える見込みです。特に北陸や岐阜県の飛騨地方では活発な雪雲が流れ込み続け、積雪の急増する可能性が高くなっています。岐阜県の白川村では、観測史上初の3メートルを超える恐れがあるなど、経験したことのないような大雪になるかもしれません。そのほかの地域でも雪の降り方が強まり荒れた天気になることが予想され