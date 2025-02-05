4日夜、東京・練馬区で住宅1軒と隣の家の壁が燃える火事があり、70代の女性が死亡しました。【映像】激しく燃え上がる炎東京消防庁などによりますと、4日午後8時50分ごろ、練馬区の2階建て住宅で近所の人から「建物から煙が見える」などと119番通報がありました。ポンプ車など18台が出動し、火は約1時間後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼し隣の家の壁が燃えました。この火事で、火元の住宅から救助された70代の女