4日午後、茨城県にある東海第二原発の中央制御室で火災があり、約30分後に消し止められました。周辺の環境への影響はないということです。【映像】火災した場所日本原子力発電によりますと、4日午後2時前、東海第二原子力発電所の中央制御室で火災がありました。原子炉内の中性子の計測に関連する装置の作動試験をしていたところ、制御盤から火と煙が出ているのを社員が見つけ、消火器を使った初期消火などを行い、約30分後に