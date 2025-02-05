阪神を戦力外になり、オリックス育成の遠藤「不甲斐なさ、無力さを感じました」新天地で“デビュー”を果たしてみせる。オリックス育成・遠藤成内野手が、静かに闘志を燃やしている。今オフに阪神から戦力外通告を受け、オリックスに移籍。「今年は育成契約からのスタートなので、何がなんでもアピールしたいなという気持ちです」。流す汗から、必死さが伝わる。遠藤は2019年ドラフト4位で東海大相模高から阪神に入団。昨季は